Aos 43 anos, e depois de duas décadas ao serviço dos New England Patriots, Tom Brady venceu o Super Bowl com os Tampa Bay Buccaneers e conquistou a competição pela sétima vez, mais do que qualquer equipa.

No final o quarterback festejou com a família - a esposa, a modelo Gisele Bundchen, e os três filhos -, e prometeu voltar.

«Estou muito orgulhoso de toda esta gente [apontou para a equipa]. Sabíamos que isto ia acontecer, não sabíamos?», começou por dizer Brady, antes de ser questionado sobre o futuro.

«Sim, vamos voltar. Já sabiam isso, vamos voltar», prometeu ainda, depois de conquistar o troféu MVP do Super Bowl pela quinta vez.

Para se ter uma noção do trajeto de Tom Brady, é curioso verificar que o primeiro anel de campeão foi conquistado em 2002, e o primeiro filho do atleta, de uma relação anterior a Gisele, só nasceu cinco anos depois.