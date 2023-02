Estrela do intervalo do Super Bowl, até porque aproveitou o evento para revelar que está grávida do segundo filho, Rihanna teve um português a seu lado na mediática atuação.

Nuno Bettencourt, conhecido guitarrista português, acompanhou a cantora no mini-concerto dado no intervalo do jogo entre os Kansas City Chiefs e os Philadelphia Eagles.

Nascido nos Açores, mas radicado nos Estados Unidos desde criança, Nuno Bettencourt ficou conhecido como membro da banda Extreme, que ganhou notoriedade com o single «More than words».

Agora com 56 anos, vai colaborando com vários projetos, paralelamente com o trabalho de produtor musical e empresário na área dos media.