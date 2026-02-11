De Santo Tirso para o Super Bowl: Bad Bunny usa camisola com selo nacional
Artista agradeceu pessoalmente aos colaboradores da fábrica Sidi, que trabalha com marcas internacionais
De Santo Tirso para o Mundo. Na atuação de Bad Bunny durante o intervalo do Super Bowl, o artista envergou uma camisola fabricada na empresa Sidi.
«A camisola personalizada na Zara foi produzida em Santo Tirso. Um exemplo claro de como as empresas portuguesas podem oferecer excelência a marcas e eventos globais. Bad Bunny agradeceu pessoalmente aos colaboradores da fábrica. (…) A peça foi inteiramente fabricada em Santo Tirso nos últimos dias de janeiro, de propósito para o Super Bowl.»
A explicação foi publicada pela AICEP, entidade governamental cujo objetivo passa pela atração de interesse e investimento de empresas estrangeiras, ajudando a formar elos comerciais em Portugal.
🇵🇹 Made in Portugal on the world’s biggest stage!
When millions watched Bad Bunny at the @SuperBowl , the custom Zara jersey he wore was produced in Santo Tirso by Portuguese textile company Sidi. 👏
This is a clear example of Portuguese companies delivering excellence to… pic.twitter.com/Wattd2Ux3u
— AICEP - Portuguese Trade & Investment Agency (@aicep) February 11, 2026