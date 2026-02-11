De Santo Tirso para o Mundo. Na atuação de Bad Bunny durante o intervalo do Super Bowl, o artista envergou uma camisola fabricada na empresa Sidi.

«A camisola personalizada na Zara foi produzida em Santo Tirso. Um exemplo claro de como as empresas portuguesas podem oferecer excelência a marcas e eventos globais. Bad Bunny agradeceu pessoalmente aos colaboradores da fábrica. (…) A peça foi inteiramente fabricada em Santo Tirso nos últimos dias de janeiro, de propósito para o Super Bowl.»

A explicação foi publicada pela AICEP, entidade governamental cujo objetivo passa pela atração de interesse e investimento de empresas estrangeiras, ajudando a formar elos comerciais em Portugal.