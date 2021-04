Gary Neville, figura histórica do Manchester United e do futebol inglês, veio a público condenar as movimentações de clubes para formar a propalada Super League, contestada pela UEFA e pelas Federações dos maiores países europeus.

De acordo com o prestigiado jornal The Times, seis emblemas ingleses estariam entre os 12 dispostos a avançar para a criação da nova competição: Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea Tottenham e Manchester City. Porém, outros jornais britânicos garantem que o City já se afastou da polémica.

«Estou principalmente enojado com o Manchester United e o Liverpool. O Liverpool que diz que You’ll never walk alone, que é o clube do povo, o clube dos adeptos. E o Manchester United, formado há 100 anos por trabalhadores, que agora se vai embora para uma Liga de onde não pode ser despromovido», começou por dizer Gary Neville.

O atual comentador apontou o dedo aos donos dos maiores clubes ingleses: «Isto é pura ganância. São impostores. Os donos do United, do Liverpool, do Chelsea, do Manchester City. Não têm nada a ver com o futebol deste país.»

«O Manchester United nem está na Liga dos Campeões, o Arsenal também não, o Tottenham também não, e agora querem um direito adquirido para marcarem presença? É uma grande treta e chegou a altura de alguém impedir estes clubes de terem tanto poder. Já chega», atirou Neville.

O antigo jogador propõe medidas drásticas, em linha com os avisos da UEFA e das Federações de Inglaterra, Espanha e Itália.

«Se eles anunciarem que assinaram uma carta de intenções, que sejam severamente punidos. Com multas pesadas, perda de pontos, perda de títulos. O que é que isso importa? Podem dar o título ao Burnley, deixar o Fulham na primeira. Despromovam o United, o Liverpool e o Arsenal. Esses clubes são a história do futebol neste país e são aqueles que devem sofrer mais com isto», concluiu Gary Neville.