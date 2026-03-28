O piloto português Miguel Oliveira (BMW) vai partir da quarta posição na corrida do Mundial de Superbikes (WorldSBK) deste sábado, em Portimão, que recebe este fim de semana a segunda ronda do Campeonato do Mundo.

No Autódromo Internacional do Algarve (AIA), na Superpole, Miguel Oliveira registou o quarto melhor tempo da sessão, com 1:39.068 minutos.

Miguel só foi superado pelo poderio das Ducati, com o italiano Nicolò Bulega a ficar em primeiro (1:38.495 minutos), seguido pelo espanhol Iker Lecuona (1:38.637m) e pelo italiano Yari Montella (1:38.933m).

Antes da superpole, Miguel Oliveira sofreu uma queda na parte final da terceira sessão de treinos livres, na qual conseguiu o terceiro melhor tempo. Miguel caiu na curva número 5 do Autódromo Internacional do Algarve, terminando a volta sem problemas físicos, com a sessão a fechar pouco depois.

Nesta sessão de treinos livres, o piloto português fez a terceira volta mais rápida com o tempo de 1.39.622 minutos, a 0.436 segundos do mais rápido, que foi o espanhol Iker Lecuona.