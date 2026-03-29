O piloto português Miguel Oliveira (BMW) vai partir da terceira posição na segunda corrida do fim de semana do Mundial de Superbikes em Portimão, este domingo, depois de ter ficado no terceiro lugar da corrida Superpole, esta manhã.

No Autódromo Internacional do Algarve (AIA), onde conquistou o seu primeiro pódio da época no Mundial de Superbikes na corrida de sábado, Miguel garantiu que vai partir da primeira linha da grelha de partida.

Ao fim das dez voltas da Superpole, Miguel Oliveira, que começou em quarto, subiu um lugar e, tal como na primeira corrida do fim de semana, no sábado, só ficou atrás das Ducati do italiano Nicolò Bulega e do espanhol Iker Lecuona.

Bulega continua com um registo perfeito, com 99 pontos em 99 possíveis no Mundial, seguindo-se o italiano Axel Bassani em segundo, com 52 pontos. Lecuona é terceiro, com 48. Miguel Oliveira é quarto, com 40 pontos, tendo somado mais sete com o terceiro lugar na Superpole.

A corrida deste domingo está agendada para as 15h30.