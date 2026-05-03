O piloto português Miguel Oliveira (BMW) sofreu uma concussão e uma lesão no ombro esquerdo, após uma queda feia na Superpole deste domingo, que define a grelha de partida para a segunda corrida do fim de semana na Hungria, no Mundial de Superbikes, na qual o luso não vai estar.

Miguel Oliveira, que largou da quarta posição, foi tocado pelo italiano Andrea Locatelli (Yamaha) - que era terceiro - na saída da curva cinco, na primeira de dez voltas, numa altura em que era terceiro classificado.

A corrida foi interrompida com bandeira vermelha e Miguel Oliveira, que está consciente, foi levado ao centro médico para um exame de rotina. Entretanto, e segundo a comunicação oficial da prova, o português «foi declarado inapto» para a segunda corrida do fim de semana, fruto de «uma concussão e lesão no ombro esquerdo». Foi transportado ao hospital em Szekesfehervar para «avaliação adicional».

Nicolò Bulega venceu a Superpole, seguido por Iker Lecuona, com Lorenzo Baldassarri a fechar a primeira linha da grelha, no terceiro lugar.