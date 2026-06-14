Miguel Oliveira abandonou a segunda corrida de Superbikes que decorre em Misano, Itália. Os primeiros sinais indiciam problemas físicos.O português regressou recentemente à competição, depois de recuperar de uma lesão num ombro.

O "Falcão" partiu da sexta posição, mas baixou a nono e, quando faltavam 12 voltas para o final, desistiu.

(Em atualização)