Superbikes
Há 52 min
Superbikes: Miguel Oliveira abandona a corrida em Misano
Piloto não conseguiu completar a prova devido ao esforço físico
GP
Piloto não conseguiu completar a prova devido ao esforço físico
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Miguel Oliveira abandonou a segunda corrida de Superbikes que decorre em Misano, Itália. Os primeiros sinais indiciam problemas físicos.O português regressou recentemente à competição, depois de recuperar de uma lesão num ombro.
O "Falcão" partiu da sexta posição, mas baixou a nono e, quando faltavam 12 voltas para o final, desistiu.
(Em atualização)
Após um fim-de-semana intenso e ainda a recuperar da lesão, Miguel Oliveira abandonou a corrida 2 em Misano 😔 #sporttvportugal #SBKnaSPORTTV #WorldSBK #EmiliaRomagnaWorldSBK pic.twitter.com/BA9dsnhgN9— sport tv (@sporttvportugal) June 14, 2026
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