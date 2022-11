A Federação Internacional de Motociclismo anunciou esta terça-feira que Portugal irá manter uma prova na próxima temporada do Mundial de Superbikes, o campeonato do Mundo para motas derivadas de série, no Autódromo Internacional do Algarve.

Segundo o comunicado do organismo, o circuito algarvio vai acolher entre 29 de setembro e 1 de outubro, a 10.ª de 12 provas do calendário provisório.

O Mundial de Superbikes de 2023, que integra três categorias (Superbikes, Supersport e Supersport 300), irá arrancar a 24 de fevereiro, na Austrália. A última prova ainda tem local e data por anunciar.

Calendário provisório do Mundial de Superbikes:

🏁Foi divulgado o calendário do @WorldSBK para 2023!

Encontramo-nos na 10ª ronda, no fim-de-semana de 1 de Outubro. 😍🤩

.

🏁The @WorldSBK calendar for 2023 has been released!

We meet in round 10, on the weekend of October 1st. 😍🤩#AIA#AIARaces2023#WSBK pic.twitter.com/JPzHXQ6z1L