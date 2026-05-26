Miguel Oliveira vai falhar a ronda deste fim de semana do Mundial de Superbikes, em Aragão (Espanha), devido a lesão, anunciou esta terça-feira a BMW que também não vai poder contar com Danilo Petrucci pelas mesmas razões.

Sem os dois pilotos titulares, a marca alemã convocou o neerlandês Michael van der Mark e o estónio Hannes Soomer para a corrida de Aragão.

«Oliveira sofreu várias lesões, incluindo nos ombros, durante as corridas na Hungria, no início de maio. Já Petrucci sofreu uma violenta queda na primeira corrida principal em Most [República Checa], a meio de maio, tendo contraído, entre outras lesões, uma fratura no cóccix», explicou a equipa germânica em comunicado.

O responsável da BMW Motorrad Motorsport, Sven Blusch, admitiu que ter «ambos os pilotos titulares afastados devido a lesão é uma situação extremamente infeliz» para a equipa.

De acordo com o mesmo responsável, Miguel Oliveira «está a evoluir muito bem e o processo de recuperação está a decorrer exatamente como previsto». «Nesta fase, ainda não está claro quando veremos ambos novamente em pista. Não existe qualquer pressão temporal. O importante é que nada seja apressado e que ambos regressem totalmente aptos às suas BMW M 1000 RR. Têm todo o nosso apoio durante o processo de recuperação», sublinhou Sven Blusch.

A prova de Aragão é a sexta das 12 rondas da temporada do Mundial de Superbikes.