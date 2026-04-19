Miguel Oliveira foi 12.º na segunda corrida do Mundial de Superbikes nos Países Baixos, a terceira ronda da temporada. Neste domingo, o português da BMW arrancou da 15.ª posição, baixou a 17.º, mas cortou a meta a 24,570 segundos do vencedor, Nicolo Bulega.

O italiano da Ducati alcançou a 13.ª vitória consecutiva, igualando o recorde do turco Toprak Razgatlioglu, que compete na MotoGP. Assim, Bulega lidera o Mundial com 187 pontos. Por sua vez, Miguel Oliveira baixou ao quarto lugar, com 69 pontos, a 13 do britânico Sam Lowes.

 

A quarta ronda do Mundial de Superbikes vai decorrer na Hungria, entre 1 e 3 de maio.

 

