Superbikes: Miguel Oliveira termina segunda corrida nos Países Baixos no 12.º lugar
Português recupera posições na tarde em que Nicolo Bulega igualou recorde
Português recupera posições na tarde em que Nicolo Bulega igualou recorde
Miguel Oliveira foi 12.º na segunda corrida do Mundial de Superbikes nos Países Baixos, a terceira ronda da temporada. Neste domingo, o português da BMW arrancou da 15.ª posição, baixou a 17.º, mas cortou a meta a 24,570 segundos do vencedor, Nicolo Bulega.
O italiano da Ducati alcançou a 13.ª vitória consecutiva, igualando o recorde do turco Toprak Razgatlioglu, que compete na MotoGP. Assim, Bulega lidera o Mundial com 187 pontos. Por sua vez, Miguel Oliveira baixou ao quarto lugar, com 69 pontos, a 13 do britânico Sam Lowes.
🔴#WorldSBK Race 2 final results🏁
🥇 @nbulega
🥉 @SamLowes_22 #DutchWorldSBK 🇳🇱 pic.twitter.com/wWSQQaKKfw
— WorldSBK (@WorldSBK) April 19, 2026
A quarta ronda do Mundial de Superbikes vai decorrer na Hungria, entre 1 e 3 de maio.
History made 🔥 9 wins this season + 4 from last year 🏆 @nbulega equals @Toprak07TR for most consecutive #WorldSBK wins 🏁#DutchWorldSBK 🇳🇱 pic.twitter.com/Z1exUHpPbD— WorldSBK (@WorldSBK) April 19, 2026