Miguel Oliveira regressou este sábado à competição com um oitavo lugar na primeira corrida da ronda da Emilia Romagna, em Misano, sétima etapa do Mundial de Superbikes.

O piloto português da BMW, que estava ausente devido a lesão, partiu da 11.ª posição da grelha e conseguiu subir três lugares para terminar entre os dez primeiros.

O português chegou mesmo a rodar em sétimo lugar durante a corrida, mas acabou ultrapassado por Alex Locatelli nas voltas finais, cortando a meta a 27,847 segundos do vencedor.

Na frente, Nicolò Bulega voltou a confirmar o domínio absoluto na temporada. O italiano da Ducati conquistou a 23.ª vitória consecutiva e manteve o pleno de triunfos em 2026, depois de recuperar a liderança que chegou a perder para Iker Lecuona nos primeiros instantes da prova.

O espanhol terminou em segundo lugar, enquanto Yari Montella completou um pódio inteiramente dominado pelas Ducati.

Com este resultado, Bulega reforça a liderança do campeonato, agora com 397 pontos, contra os 284 de Lecuona. Miguel Oliveira mantém o nono lugar da classificação geral, passando a somar 93 pontos no regresso à competição.