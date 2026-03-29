Não há duas sem três. Miguel Oliveira, em BMW, terminou a segunda corrida da etapa de Portimão novamente no terceiro lugar, depois da corrida deste sábado e da Superpoule já na manhã deste domingo.

O piloto português ficou apenas atrás do italiano Nicolo Bulega, que venceu pela décima prova consecutiva, e do espanhol Iker Lecuona, ambos da Ducati.

Oliveira partiu do terceiro posto da grelha e conseguiu chegar ao segundo lugar, logo na segunda volta da prova, rodando a 1:40,038m, na altura, a volta mais rápida.

No entanto, face à pressão de Lecuona, o piloto de Almada acabou por ceder o lugar. Ora seguiu-se uma verdadeira batalha pelo terceiro posto frente ao britânico Alex Lowes, que terminou a apenas 0,169s do português, numa prova marcada pelas muitas quedas e ainda por sete desistências.

Miguel Oliveira conseguiu segurar a posição até ao final repetindo o terceiro pódio no fim de semana desta etapa portuguesa do Mundial de Superbikes. O português está no quarto lugar da classificação de pilotos, com 56 pontos, uma lista liderada pelo italiano Bulega com 124.

