A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai intensificar, a partir de quinta-feira, a fiscalização aos condutores de motociclos nas vias de maior intensidade de tráfego, com especial atenção nos acessos ao Algarve por causa da prova do Mundial de Superbikes em Portimão, que conta com a participação do português Miguel Oliveira.

A Operação “Moto I”, que termina no domingo, visa contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, explicou a GNR, em comunicado, dando conta de que vai dar especial atenção ao patrulhamento e fiscalização nas vias de acesso ao Algarve devido à realização do Mundial de Superbikes entre sexta-feira e domingo, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Na mesma nota, a GNR lembra que entre 2020 e 2025, cerca de 27 por cento das vítimas mortais, 32 por cento dos feridos graves e 20 por cento dos feridos ligeiros resultaram de acidentes de viação envolvendo este tipo de veículos.

Em 2025, registaram-se 8.015 acidentes de viação envolvendo veículos de duas rodas a motor, dos quais resultaram 114 vítimas mortais (cerca de 30 por cento do total geral), 643 feridos graves (cerca de 31 por cento) e 5.670 feridos ligeiros (cerca de 20 por cento).

Entre os conselhos da GNR estão o uso do capacete, de equipamento de proteção adequado, como luvas, casaco, calças e botas apropriadas, adequar a velocidade às condições da via, manter distância de segurança, evitar manobras perigosas e bruscas e não conduzir sob o efeito de álcool ou de substâncias psicotrópicas.

Miguel Oliveira procura fazer história

Miguel Oliveira procura este fim de semana fazer história no Mundial de Superbikes, isto é, ser o primeiro português a vencer uma corrida deste campeonato do mundo para motas derivadas de série. O piloto já venceu no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), mas então aos comandos de uma KTM do Mundial de MotoGP.

Caso vença este fim de semana, Oliveira – atual sétimo classificado do Mundial com 17 pontos – junta-se a nomes como Max Biaggi, Carlos Checa ou Troy Bayliss a vencerem provas nos dois campeonatos. Bayliss foi o único a fazê-lo no mesmo ano (2006).

No Mundial de Superbikes, cada fim de semana tem duas corridas principais (uma ao sábado e outra ao domingo), cada uma a valer 25 pontos (pontuam os 15 primeiros), além de uma corrida superpole ao domingo, que define a grelha de partida da corrida principal desse dia e que vale 12 pontos para o vencedor, distribuindo pontos até ao nono classificado.