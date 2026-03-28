Miguel Oliveira terminou, na corrida deste sábado, em Portimão, no terceiro lugar no Grande Prémio de Portugal no Mundial de Superbikes. Nicolò Bulega - primeiro lugar - e Iker Lecuona, que terminou em segundo, ficaram à frente do português.

Depois de uma bela prestação no Superpole, o «Falcão» começou o Grande Prémio de Portugal na quarta posição, atrás do italiano Nicolo Bulega e o espanhol Iker Lecuona. Na quinta volta, o piloto português beneficiou de uma queda de Yari Montella - que rapidamente voltou à pista - e subiu ao terceiro lugar.

O piloto português da BMW manteve o controlo sobre a posição, nunca dando a oportunidade a Alex Lowes, que seguia na perseguição, para atacar o último lugar do pódio. Nicolò Bulega e Iker Lecuona, pilotos da Ducati, terminaram a corrida em primeiro e segundo lugar, respetivamente.

A segunda corrida do fim de semana, recorde-se, está marcada para este domingo.

