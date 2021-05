A UEFA anunciou esta quarta-feira que abriu um processo disciplinar para «avaliar se há violação dos regulamentos» da organização que regula o futebol europeu por parte de Real Madrid, Barcelona e Juventus.

«De acordo com o Artigo 31 (4) dos Regulamentos Disciplinares da UEFA, foram hoje nomeados Inspetores de Ética e Disciplina da UEFA para conduzir uma investigação disciplinar relativa a uma potencial violação do quadro jurídico da UEFA pelo Real Madrid CF, FC Barcelona e Juventus FC em conexão com o projeto denominado 'Superliga'», diz a nota.

Em causa está a permanência destes três clubes no projeto da Superliga europeia.

Recorde-se que 12 clubes anunciaram em abril a criação da Superliga. Todos desistiram entretanto exceto Real Madrid, Barcelona e Juventus.