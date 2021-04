O AC Milan e a Juventus abandonaram a Superliga europeia.



A Vecchia Signora refere que está «ciente dos pedidos dos outros clubes» para desistirem do projeto. No entanto, o clube presidido por Agnelli lembra que os «trâmites legais para a saída ainda não estão concluídos».



Perante este contexto, a Juventus acredita que as hipóteses de o projeto ser concluído conforme estava prevista são «limitadas».



Por sua vez, os rossoneri informam que aceitaram o convite para participar na prova, mas que têm de «ser sensíveis às vozes dos adeptos, aqueles que amam este desporto».



Ainda assim, o AC Milan promete continuar a «trabalhar num modelo sustentável» para o futebol.



Apenas Real Madrid e Barcelona ainda não desistiram oficialmente da competição.