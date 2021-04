Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, diz que os clubes terão de decidir formalmente se fazem ou não parte da propalada Super League. Alguns dos fundadores anunciaram taxativamente a decisão de abandonar, mas outros, como o Real Madrid ou o Barcelona, não desistiram por completo do projeto.



Em Itália, emblemas como a Juventus e o AC Milan disseram apenas que não era a altura ideal e que seria necessário repensar o modelo. «É claro como água que os clubes terão de decidir se são da Superliga ou um clube europeu. Se disserem que são da Superliga, então não jogam na Champions, claro. Se eles estiverem dispostos a fazer isso, podem jogar a sua própria competição», avisou o Ceferin.



Em declarações à Associated Press, o presidente da UEFA não descartou sanções para os dirigentes envolvidos na criação da Superliga.



«Ainda estamos à espera de aconselhamento legal, mas todos enfrentam as consequências das suas decisões e sabem disso. Para mim, há uma diferença muito grande entre os clubes que admitiram o erro e os clubes que ainda não querem acreditar que o projeto morreu», concluiu Aleksander Ceferin.