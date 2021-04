Uma das maiores lendas do Liverpool, Bill Shankly tem direito a uma estátua no exterior de Anfield, estádio dos reds. Mas isso pode estar prestes a mudar, e tudo por causa da Superliga Europeia. O Liverpool é um dos clubes fundadores e o neto de Shankly não está nada contente com isso.

«Estou chocado e envergonhado. Quando se fala do Liverpool, da história e das raízes do clube, cita-se sete, oito, nove citações do meu avô que são todas apropriadas à situação atual – socialismo, ganância e Santíssima Trindade. Mas também penso num dos comentários menos conhecidos dele, do livro, em que ele disse algo sobre querer aproximar o clube aos adeptos. E ele conseguiu isso», disse Chris Shankly, citado pelo Liverpool Echo.

«Não é um eufemismo dizer que ele estaria a dar voltas ao túmulo com a situação atual. Se houver oportunidade, ficaria feliz por ver a estátua a ser removida de Anfield», acrescentou.

Chris Shankly atira responsabilidades para os dirigentes do campeão inglês.

«O que mais dói é que o Liverpool tem uma história e uma tradição, criadas por ele, de fazer as coisas da maneira certa e ser um dos seis clubes que pressionam por essa mudança é inaceitável. Ele percebeu que a sua missão era dar aos fãs que trabalham duro dar algum alívio no final de uma semana de trabalho de seis dias. Ele queria dar-lhes alegria como recompensa pelo trabalho árduo. Mas esta competição vai contra isso.»

«Tenha pena do Klopp e dos jogadores, porque não foram consultados sobre isto e obviamente não se falou com os adeptos. Os proprietários reuniram-se em segredo e decidiram isto com base na ganância», criticou.

«Mas ninguém vai tirar de mim algo que me tem acompanhado durante toda a vida. Estamos a falar de uma dinastia. Não vou afastar-me do clube e boicotar jogos. Não é o treinador ou os jogadores que são os culpados disto. Os culpados são os proprietários e todos nós temos de lutar contra essa decisão», atirou.