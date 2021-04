O Barcelona pretende continuar a fazer parte da Superliga.



Segundo o comunicado divulgado no site oficial, os catalães defendem que é «necessário reformar as estruturas de forma a garantir a estabilidade financeira e a viabilidade do futebol, melhorando o espetáculo que é oferecido a todos os adeptos».



Por isso, o clube aceitou de imediato ser um dos fundadores da Superliga, competição que, segundo a mesma nota, «pretende oferecer um espetáculo de maior qualidade aos adeptos». O Barça frisou que «seria um erro histórico», mas esclareceu que a decisão final de participar ou não na prova depende da aprovação dos órgãos sociais.



No comunicado, o Barcelona vai «fazer uma análise profunda» acerca das razões que o anúncio da criação da Superliga provocou e, «se for o caso reformular a proposta inicial para solucionar as questões em benefício do interesse geral do futebol», acrescentando que esta análise demorará algum tempo.



Por último, o emblema presidido por Laporta lembra a decisão de um Tribunal de Madrid que adotou medidas cautelares no sentido de proteger a Superliga e refere que o debate das alegadas medidas que visam proibir, restringir, limitar ou condicionar não passam de tentativas de «pressão e de intimidação».