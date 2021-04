A generalidade da imprensa inglesa, na qual se incluem a BBC Sport e a Sky Sports, está a avançar que o Chelsea e o Manchester City estão prestes a anunciar a saída do grupo dos 12 clubes fundadores da Superliga europeia.

A criação da competição foi fortemente condenada pela UEFA, pela FIFA, clubes, federações, jogadores treinadores, adeptos e também pelos governos de alguns países, entre os quais o britânico, pela voz de Boris Johnson.

«O primeiro-ministro reiterou o seu apoio inabalável às autoridades do futebol e confirmou que têm o apoio do governo para tomar as medidas necessárias de forma a colocar um ponto final nestes planos. Nenhuma ação está fora de hipótese, o governo está a explorar todas as possibilidades, inclusive opções legais, para travar essas propostas», lia-se num comunicado divulgado por Downing Street.

Já esta terça-feira, um grupo de adeptos do Chelsea manifestou-se em Stamford Bridge contra o envolvimento do clube londrino na Superliga europeia.

