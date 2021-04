Já muitos se pronunciaram contra a criação da Superliga, mas poucos foram os jogadores no ativo a fazê-lo publicamente.

Ander Herrera, jogador do Paris Saint-Germain, foi um dos primeiros a vir a público mostrar-se contra a nova competição.

«Eu apaixonei-me pelo futebol popular, pelo futebol dos adeptos, pelo sonho de ver a equipa do meu coração a competir com os melhores. Se esta Superliga europeia avançar, acabaram-se esses sonhos, acabaram-se as esperanças dos adeptos dos clubes que não são gigantes de poderem ganhar em campo e competir nas melhores competições», começa por dizer o jogador do PSG.

«Eu amo o futebol e não posso ficar calado perante isto. Acredito numa Liga dos Campeões melhorada, mas não nos ricos a roubarem o que o povo criou, que não é mais do que o desporto mais bonito do planeta», concluiu.

Recorde-se que no domingo, AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. O Paris Saint-Germain é um dos grandes europeus que se colocaram de fora.

Dejan Lovren foi outro dos jogadores a também reagir publicamente. Num futuro próximo, o futebol estará à beira do colapso completo. Ninguém está a pensar no panorama geral, só no plano financeiro», disse o internacional croata do Zenit no Twitter, acrescentando que ainda acredita que «é possível resolver esta situação desagradável».

Mesut Ozil também deixou uma mensagem nas redes sociais. «As crianças crescem a sonhar em ganhar o Mundial e a Liga dos Campeões, não uma Superliga. O prazer dos grandes jogos é que eles acontecem apenas uma ou duas vezes por ano, não todas as semanas. É realmente difícil de entender para todos os adeptos de futebol por aí», disse o jogador do Fenerbahçe.