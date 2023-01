O presidente do Barcelona, Joan Laporta, admite que a Superliga Europeia «poderá avançar em 2025» se houver deliberação favorável da justiça europeia.



«Em março ou abril teremos a decisão do Tribunal Europeu de Justiça. Se a resolução for favorável, acho que a Superliga poderá avançar em 2025», disse, em entrevista à rádio Cadena SER.



Os processos contra a UEFA e FIFA, organismo que regem o futebol europeu e mundial, respetivamente, acusados de abuso de poder, ao ameaçar expulsar clubes e jogadores que queiram entrar no projeto da Superliga, devem ter decisões no início deste ano.

Ainda assim, em meados de dezembro, o advogado-geral do Tribunal de Justiça Europeu já emitiu um primeiro parecer, mas favorável à UEFA, sendo que as suas conclusões são frequentemente seguidas pelos juízes.

Lançado em abril de 2021, juntando vários dos maiores clubes europeus, o projeto de competição privado e fechado, ruiu em somente 48 horas, ante a fúria generalizada dos adeptos dos próprios clubes e diversas ameaças de medidas políticas.

Em meados de outubro, foi criada a empresa A22, promotora do projeto, que, atualmente, só merece o apoio inequívoco do Barcelona e do Real Madrid e da Juventus, entre os 12 da ideia original.



Recorde-se que Liverpool, City, Arsenal, Chelsea, United e Tottenham retiram-se do projeto e comprometeram-se a não integrá-lo no futuro. Inter, Atlético, AC Milan e Inter são os restantes emblemas fundadores.

«A Superliga será uma competição aberta. Não teria embarcado neste projeto se a competição não fosse aberta», esclareceu Laporta, desejando que os clubes tivessem um papel mais importante na definição das suas competições.