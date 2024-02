O presidente do Barcelona, Joan Laporta, voltou a defender a criação de uma Superliga europeia e revelou que Benfica, FC Porto e Sporting fazem parte do lote das equipas que estão interessadas em integrar a competição.



«Inter, AC Milan, Nápoles, Roma, qualquer equipa espanhola que não o Atlético de Madrid, que tem uma posição diferente. O Marselha, as três equipas portuguesas, Benfica, FC Porto e Sporting, as três equipas neerlandesas, Ajax, Feyenoord e PSV, e duas belgas, o Club Brugge e o Anderlecht», referiu, em entrevista no programa «El Món a RAC1».



O dirigente catalão defendeu ainda que o PSG «manda na UEFA» e que os clubes ingleses «já têm a sua própria Superliga». Laporta passou ainda a revista a atualidade desportiva do Barcelona e falou sobre Xavi, técnico que vai deixar o comando da equipa no fim da temporada.



«Xavi disse-me que o melhor era sair e que se demitia, abdicando do ano de contrato que lhe faltava. Disse-me com tanta convicção que tive de lhe dar ouvidos. Disse-me também que já tinha pensado muito no assunto e que sentia muita pressão. Respondi que só aceitava se ele ficasse até dia 30 de junho e só o fiz por ser o Xavi. Quando entrou a meia da época, apurou o Barça para a Champions, no ano passado conduziu-nos às vitórias na Liga e na Supertaça. (...) Nunca pensei em destituí-lo», disse.



«Não vou despedir Xavi, não merece. Ele é o primeiro a acreditar nesta fórmula até fim da temporada. Não atiramos a toalha ao chão na Liga e na Champions temos plantel e equipa para bater o Nápoles. Esta fórmula depende do Xavi», acrescentou.