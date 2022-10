A ideia da criação da Superliga Europeia continua de pé e já existe mesmo uma empresa responsável pela criação deste projeto, com capacidades do ponto de vista legal e financeiro. Segundo um comunicado a que o jornal Marca teve acesso, a A22 Sports Management está encarregue da proposta e tem como CEO Bernd Reichart, empresário alemão da área dos media e do desporto, que dirigia a RTL Deutschland Group.

«O objetivo inicial será iniciar um diálogo ativo e alargado com um amplo grupo de partes interessadas do futebol, como clubes, jogadores, treinadores, adeptos, órgãos de comunicação social e responsáveis políticos. O objetivo é facilitar o desenvolvimento de um modelo desportivo sustentável para competições europeias de clubes que refletem os interesses mútuos e de longo prazo dos adeptos e da comunidade do futebol em geral», lê-se no documento.

«A situação atual do futebol europeu é caracterizada por uma série de desafios que não serão resolvidos por conta própria. Os presidentes de Real Madrid, Barcelona e Juventus expuseram recentemente os seus pontos de vista sobre os problemas que este desporto enfrenta. Acredito que estão a fazer as perguntas certas e estou pessoalmente disposto a ouvir vozes diferentes para que a comunidade do futebol europeu possa encontrar as respostas adequadas. O jogo que todos amamos vai beneficiar de um diálogo honesto e aberto, sem restrições, sobre um futuro mais brilhante através de uma reforma séria», disse Reichart, numa altura em que Barcelona e Juventus estão em vias de caírem na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Note-se ainda que decorre um processo legal no Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a legalidade do atual monopólio da UEFA relativamente às competições europeias. Em 2023, deverá conhecer-se a decisão final.