A Premier League reagiu, em comunicado, à decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que considerou que a UEFA e a FIFA não têm legitimidade para impedir a criação de uma Superliga.



«O acórdão não aprova a chamada Superliga Europeia e a Premier League continua a rejeitar qualquer conceito deste género. Os adeptos são de vital importância para o jogo e já deixaram clara, inúmeras vezes, a sua oposição a uma competição "separatista", que rompa a ligação entre o futebol nacional e europeu», lê-se na nota divulgada no site oficial.



«O futebol reitera o compromisso com os princípios claros de competição aberta que sustentam o sucesso das competições de clubes e internacionais. O futebol prospera com competitividade criada pela promoção, despromoção e qualificação anual com base no mérito das ligas e taças nacionais para as competições internacionais de clubes e as rivalidades e rituais de longa data que acompanham os fins de semana reservados ao futebol nacional», acrescenta ainda a Premier League.



A Premier League refere ainda que vai continuar a manter um diálogo aberto e construtivo com todas as partes interessadas sobre a melhor forma de proteger o futebol e melhorar o equilíbrio entre as competições domésticas e internacionais.