O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, criticou a criação da Superliga Europeia, defendendo que esta não se baseia «na meritocracia nem nos princípios elementos do desporto».



«O Governo português acompanha as autoridades nacionais do futebol, a Federação Portuguesa e a Liga, e acompanha as autoridades europeias de futebol nessa recusa completa de uma iniciativa de um grupo elitista de clubes. Lançaram uma competição que não está baseada na meritocracia, nos princípios elementares do desporto e coloca em causa a função social do futebol e do desporto por diversificação total relativamente ao que são os princípios básicos da atividade desportiva», referiu, em declarações aos jornalistas.



O ministro, responsável pela pasta do desporto, assumiu a mesma posição que o chefe de Governo António Costa. O primeiro-ministro mostrou-se contra a criação da Superliga e lembrou que há princípios que não estão à venda.