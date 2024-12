A Superliga ressurge, avança e transforma-se, conforme notado nesta terça-feira, face ao anúncio da A22, empresa promotora do torneio. Alterando a designação para «Unify League» – algo como Liga Unificadora – os responsáveis pelo projeto enviaram uma carta à UEFA, apelando ao reconhecimento oficial da competição.

Esta ideia ganhou força depois de o Tribunal de Justiça da União Europeia não identificar qualquer divergência do «Modelo Desportivo Europeu da UEFA». Desta forma, a referida carta seguiu também para a Comissão Europeia e para a FIFA.

De acordo com Bernd Reichart, administrador da A22, há negociações em curso com «dezenas de equipas europeias», pelo que os últimos meses permitiram amealhar pareceres favoráveis. Além disso, desvenda, este torneio almeja organizar quatro divisões na vertente masculina, sendo o apuramento determinado pela classificação no campeonato doméstico.

No patamar máximo, a «Liga Star», 16 equipas são reunidas na divisão de elite, dividida em dois grupos e com o tradicional método de duas voltas. Os quatro melhores classificados de cada grupo atingem os «quartos», eliminatória disputada a duas mãos. Depois, a meia-final e final são jogadas em abril e num encontro único, em campo neutro.

O mesmo sistema é aplicado na segunda divisão. Por fim, o terceiro e quarto escalão vão contar com 32 participantes.

✔️ Principi chiave della proposta Unify League:

· Qualificazione basata sul merito sportivo (risultati nei campionati nazionali)

· Inclusività: 96 club da 55 Federazioni UEFA

· Maggior numero di partite competitive, turni in casa e in trasferta

· Live streaming gratuito per i… pic.twitter.com/RTIyjsvmbw — A22 Sports (@A22Sports) December 17, 2024

Perceba o formato na vertente masculina.

⚽Il formato della Unify maschile: 96 club su 4 campionati, 14 partite garantite seguite dalla fase a eliminazione diretta. pic.twitter.com/v8KILobiol — A22 Sports (@A22Sports) December 17, 2024

E também há planos para o futebol feminino, com duas divisões.

⚽Il formato della Unify femminile: 32 club su 2 campionati, 14 partite garanite, seguite dalla fase a eliminazione diretta. pic.twitter.com/yLPMFQrlrq — A22 Sports (@A22Sports) December 17, 2024

Por fim, importa explicar que o termo «Unify» surge da plataforma de transmissão que sustenta a competição. Além dos jogos, a organização deste torneio planeia divulgar resumos, entrevistas e análises. No caso de os adeptos pretenderem assistir às partidas sem publicidade, uma subscrição adicional será a solução.