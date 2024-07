Já não há bilhetes disponíveis para a Supertaça Cândido de Oliveira, do lado portista. A informação foi avançada pelo FC Porto na tarde deste domingo, sendo que, do lado sportinguista, ainda há bilhetes por vender. Os ingressos tinham sido disponibilizados na passada quinta-feira.

O encontro terá lugar no Estádio Municipal de Aveiro, no próximo dia 3 de agosto, sábado, às 20h15. O FC Porto apura-se enquanto vencedor da Taça de Portugal, defrontando o Sporting, que triunfou no campeonato.

Recorde-se que também o jogo de apresentação dos portistas, frente ao Al Nassr, no próximo domingo (dia 28), terá lotação esgotada.

O FC Porto é o clube com mais Supertaças no palmarés (23). O duelo com o Sporting será o primeiro jogo oficial da temporada 2024/25 em Portugal.