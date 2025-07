Fábio Veríssimo respondeu, acompanhado dos assistentes Paulo Brás e Hugo Marques, bem como do quarto árbitro David Silva, às perguntas dos jornalistas em jeito de antevisão à Supertaça Cândido de Oliveira. No Estádio do Algarve, o juiz garante não ficar «pressionado» com o recente comunicado do Benfica, que criticou o seu historial:

Reação ao comunicado

«Relativamente a comunicados, não tenho nada a comentar. Mas não me deixa magoado, passa-me ao lado.»

Comunicado afeta preparação psicológica?

«A preparação psicológica é igual com todos os jogos. Nós preparamo-nos estudando as equipas. Temos também sempre em atenção os últimos encontros entre as próprias equipas e, neste caso especial, também por ser o primeiro jogo da época, também ter em conta o jogador ainda não está sua melhor fase de forma. O que é importante para nós não são essas coisas, porque isso são tudo fatores externos que não devem influenciar a equipa da arbitragem. O que é importante é que o jogo vai ser visto por muitas pessoas aqui no estádio, vai estar cheio, com muitos turistas do Algarve e imigrantes que estão cá de férias. O mais importante é, no final, ninguém falar da equipa da arbitragem, que é aquilo que se espera sempre.»