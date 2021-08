O Lille conquistou, pela primeira vez na sua história, a Supertaça de França, com um triunfo por 1-0 sobre o Paris Saint-Germain, no jogo disputado em Telavive, Israel.

O jogo ficou decidido com um golaço do médio português Xeka, aos 43 minutos, a passe do avançado turco Burak Yilmaz. O guarda-redes Keylor Navas não conseguiu travar o forte remate à entrada da área do ex-Sp. Braga.

Na segunda parte, nada se alterou no marcador, num jogo em que, além de Xeka – que saiu aos 79 minutos para a entrada de Yazici – José Fonte e Tiago Djaló foram titulares e fizeram os 90 minutos do lado do Lille, tal como Danilo Pereira na equipa do PSG.

O atual campeão francês sucede ao PSG, que é o máximo titulado na Supertaça (dez títulos) e que tinha ganho a prova consecutivamente por oito vezes, desde 2013.

O Lille junta-se assim ao lote que agora é de 14 clubes que já venceram a Supertaça gaulesa.

Ora veja o golo de Xeka: