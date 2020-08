A temporada em Inglaterra arrancou este sábado da mesma maneira que tinha terminado a anterior: com o Arsenal a ganhar.

Em Wembley, os gunners venceram a Supertaça Inglesa frente ao Liverpool. Depois de um empate a uma bola no tempo regulamentar, a formação de Mikel Arteta, que contou com Cédric Soares como suplente utilizado, superiorizou-se nos penáltis.

A partida começou logo com uma pintura digna do momento por parte do Arsenal. Depois de um contra-ataque bem ensaiado, Saka descobriu Aubameyang com um grande passe e o gabonês fez o resto: fletiu para o meio rematou colocado para a baliza de Alisson.

O golo de Auba:

12 minutos e os gunners já estavam na frente.

A primeira parte, de resto, conta-se muito por aí. O Arsenal manteve-se confortável na partida e o Liverpool, tantas vezes espetacular e vertiginoso, demonstrava dificuldades em desequilibrar no ataque. Aí, alguma responsabilidade para o trio Salah, Firmino e Mané, que apresentava uma desinspiração nada habitual.

Só que o Liverpool voltou para a segunda com vontade de mostrar que é o campeão inglês e as coisas mudaram.

Jurgen Klopp lançou Minamino para o ataque e os reds montaram o cerco à baliza de Emiliano Martínez. O guardião argentino e alguma ineficácia foram adiando o empate, que acabou por chega aos 73 minutos, numa altura em que Cédric Soares já estava em campo.

O português foi, de resto, decisivo no 1-1 do Liverpool. Depois de uma jogada individual de Salah, gerou-se alguma confusão na área dos gunners e Cédric acabou por tocar involuntariamente na bola e deixar Minamino na cara de Martínez. O nipónico não desperdiçou e estreou-se a marcar pelo Liverpool, deixando as decisões para os penáltis.

O golo de Minamino:

Aí, Aubameyang voltou a vestir a pele de herói – ele que havia homenageado Chadwick Boseman aquando da comemoração do primeiro golo – e marcou o penálti decisivo, já depois de Brewster, que tinha entrado em cima do minuto 90, ter desperdiçado para o Liverpool.

O penálti decisivo de Aubameyang:

Mais um título no bolso para os homens de Arteta e a 16.ª Supertaça Inglesa para o clube londrino.