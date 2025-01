Na estreia como treinador do AC Milan, Sérgio Conceição conduziu os «rossoneri» ao triunfo diante da Juventus, por 2-1, nas meias-finais da Supertaça Italiana, que se está a disputar na Arábia Saudita. O impacto do treinador português não passou despercebido, com o avançado espanhol Álvaro Morata a deixar rasgados elogios à energia e aos novos métodos implementados por Conceição.

Após o final do encontro, Morata destacou o efeito imediato da liderança do técnico: «Conceição diz que temos muita qualidade, mas precisamos de colocar intensidade. Ele trouxe-nos muita energia, desejo e vários mecanismos novos. Agora temos a oportunidade de vencer um troféu».

O AC Milan, que esteve em desvantagem após sofrer um golo da Juventus logo na primeira oportunidade concedida, garantiu a reviravolta em apenas quatro minutos, entre os 71 e os 75. Morata reconheceu a importância do novo técnico na transformação do jogo.

«Foi difícil para nós no início, mas na segunda parte entrámos com clareza sobre o que precisávamos de fazer. Pressionámos mais, colocámos mais jogadores na frente e isso deu-nos mais oportunidades. É este o espírito que o treinador quer de nós», explicou o avançado espanhol.

A vitória coloca o AC Milan na final da Supertaça, contra o rival Inter, uma partida que será disputada na próxima segunda-feira (19 horas). Morata sublinhou a relevância de qualquer título, independentemente do prestígio da competição.

«Tal como qualquer outro troféu, nunca se sabe quando será a última oportunidade de o conquistar. Precisamos de ter a mentalidade certa para acrescentar mais um ao nosso museu, mesmo que não seja a Liga dos Campeões ou a Serie A. Estamos a um passo, temos de recuperar bem e dar tudo por tudo», finalizou.

De relembrar que Sérgio Conceição foi contratado pelos «rossoneri» para substituir Paulo Fonseca, nos últimos dias de 2024, e terá agora a oportunidade de conquistar o seu primeiro troféu pelo clube milanês.