A Atalanta apresentou, esta segunda-feira, os convocados para a Supertaça Europeia frente ao Real Madrid, marcada para esta quarta-feira, com especial destaque para várias ausências de renome.

Para Varsóvia, na Polónia, Gian Piero Gasperini leva um total de 24 jogadores. Por outro lado, os lesionados Scamacca e Zaniolo ficam em Itália, e El Bilal e Koopmeiners não são opção (o primeiro não faz parte das contas do treinador e o segundo está perto de reforçar a Juventus).

Eis os convocados: Mitchel Bakker, Marco Carnesecchi, Federico Cassa, Pietro Comi, De Ketelaere, Marten de Roon, Berat, Éderson, Ben Godfrey, Isak Hien, Kolašinac, Lookman, Alberto Manzoni, Leonardo Mendicino, Juan Musso, Marco, Pašalić, Mateo Retegui, Francesco Rossi, Matteo Ruggeri, Ibrahim Sulemana, Tornaghi, Dominic Vavassori e Davide Zappacosta.

O Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões, e a Atalanta, vencedora da Liga Europa, encontram-se às 20h, no Estádio Nacional de Varsóvia.

