Com a conquista da Supertaça Europeia, Carlo Ancelotti chegou aos 14 títulos pelo Real Madrid e tornou-se no treinador com mais troféus conquistados na história dos merengues a par de Miguel Muñoz, que orientou o clube entre o final da década de 50 e a primeira metade da década de 70.

«É uma honra e um privilégio viver estas noites», reagiu o treinador italiano após o triunfo por 2-0 sobre a Atalanta, adversário ao qual deixou elogios. «Jogar com a Atalanta é como ir ao dentista. Não estávamos confortáveis ao início porque não podíamos fazer o que queríamos. A Atalanta é uma equipa muito organizada.

Ancelotti abordou ainda a estreia, com um golo, de Mbappé pelo Real. Questionado sobre se o francês poderia fazer 50 golos numa temporada, o técnico pôs água na fervura. «Ele tem qualidade para marcar golos. Temos de procurar o equilíbrio da equipa e hoje tivemo-lo.»