Declarações de Pedro Porro, jogador do Tottenham, na Flash Interview da Sport TV depois da derrota na Supertaça Europeia frente ao PSG por 4-3 após grandes penalidades:

[Análise do jogo]

«Primeiro, parabéns ao PSG. Eu acho que fez um grande jogo. Nós também estivemos a defender 86 minutos e não se pode deixar escapar de uma final assim com 2-0 no marcador. Nos últimos minutos devíamos ter estado mais focados em defender. Agora é difícil pensar assim com o calor do momento, primeiro é pensar no que é fizemos mal e é corrigir isso».

[João Palhinha]

«Todos sabem que é um grandíssimo jogador e vai ajudar-nos muito. Eu acho que ele sabe disso e eu acho que veio para o clube certo para ele».

[Continua a acompanhar Sporting]

«Sim, claro, sempre. Vejo uma temporada boa. Eu sempre sou positivo mesmo depois de perder uma final [n.d.r.: Supertaça frente ao Benfica]. Mando um abraço grande a todos os sportingistas».