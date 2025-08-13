Supertaça Europeia: PSG-Tottenham, 2-2, 4-3 após g.p. (crónica)
«Pistola» de Gonçalo Ramos salvou para depois Nuno Mendes confirmar a vitória
«Pistola» de Gonçalo Ramos salvou para depois Nuno Mendes confirmar a vitória
O PSG conquistou pela primeira vez a Supertaça Europeia depois de vencer o Tottenham por 4-3 nas grandes penalidades, num encontro em que van de Ven e Romero deram vantagem aos londrinos, mas Kang-In Lee e Gonçalo Ramos responderam para os parisienses.
Vitinha falhou o remate no desempate depois dos 90 minutos, mas Nuno Mendes carimbou o triunfo do PSG e devolveu as vitórias em finais ao clube francês depois da derrota no Mundial de Clubes.
RECORDE AQUI O FILME DO ENCONTRO.
Em Udine, Itália, encontraram-se os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa para mais uma edição da Supertaça Europeia. PSG e Tottenham procuravam suceder ao Real Madrid na conquista do troféu e foram os ingleses que causaram o primeiro momento de perigo no encontro.
Vitinha e Nuno Mendes foram titulares do lado do PSG, com Gonçalo Ramos no banco de suplentes e João Neves suspenso após expulsão no Mundial de Clubes. João Palhinha estreou-se pelo Tottenham.
Pedro Porro, ex-Sporting, recuperou uma bola em terrenos avançados e rematou forte fora da área, mas a bola acabou por sair por cima da baliza de Chevalier, guarda-redes que substituiu Donnaruma. Seguiu-se um momento de maior domínio francês no encontro com muita posse de bola, no entanto sem conseguir causar grandes lances de perigo.
O Tottenham começou a pressionar mais avançado no terreno de jogo e a pressão começou a surtir efeito. Ainda antes da pausa para hidratação ordenada pelo português João Pinheiro, Richarlison recuperou a bola, combinou com Kudus e obrigou Chevalier a uma boa intervenção.
A equipa de Londres estava por cima e acabou por chegar ao golo por intermédio de van de Vem a cinco minutos do intervalo. Livre batido por Vicario já no meio-campo ofensivo, a bola seguiu para Palhinha que rematou para uma defesa a meias de Chevalier com a barra. O esférico sobrou para van de Ven que só teve de encostar para uma baliza deserta para fazer o primeiro do encontro.
Van De Ven a fazer o primeiro da partida 🔥#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #SupertaçaEuropeia #TottenhamHotspur #PSG pic.twitter.com/H7Mo1SiHKY— sport tv (@sporttvportugal) August 13, 2025
A segunda parte começou com o já habitual «remate» direto para fora do PSG, no entanto, foi o Tottenham que voltou a entrar melhor.
Os livres pareciam ser o «calcanhar de Aquiles» da equipa francesa e o segundo foi prova disse mesmo. Bola cruzada por Pedro Porro diretamente para Romero que estava isolado ao segundo poste e só teve de escolher onde queria colocar a bola para o 2-0 no marcador, num lance que parece que Chevalier podia ter feito melhor.
O Tottenham dilata a vantagem através de Romero 🥶#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #SupertaçaEuropeia #TottenhamHotspur pic.twitter.com/xciP6o1yRp— sport tv (@sporttvportugal) August 13, 2025
O PSG ainda colocou uma vez a bola na baliza de Vicario por Barcola numa jogada algo confusa com vários remates bloqueados, no entanto, João Pinheiro assinalou fora-de-jogo a Fabian Ruíz numa fase inicial do lance.
A cinco minutos do final, Vitinha recebe a bola de um corte de Romero, coloca em Lee e o sul-coreano rematou colocado fora da área para o fundo das redes, desta vez a contar para o marcador.
Kang-In Lee reduz para os parisienses e relança a partida 🍿#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #SupertaçaEuropeia #TottenhamHotspur pic.twitter.com/7TjmNy1PCw— sport tv (@sporttvportugal) August 13, 2025
Já tudo indicava para a vitória do Tottenham, no entanto, o PSG subiu as linhas e acabou por chegar ao empate com cores portuguesas. Hakimi colocou em Dembélé que cruzou em cheio para a cabeça de Gonçalo Ramos que tinha entrado para os últimos minutos do encontro. O avançado luso atirou à ponta de lança para o fundo das redes inglesas e levou o jogo para grandes penalidades.
Gonçalo Ramos empata a partida nos descontos 😱#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #SupertaçaEuropeia #TottenhamHotspur pic.twitter.com/CLoeHuU8IY— sport tv (@sporttvportugal) August 13, 2025
Na marca dos 11 metros o PSG foi mais forte e mesmo depois de Vitinha ter falhado o seu penálti, van de Ven e Mathys Tel não acertaram para o Tottenham e tudo terminou quando Nuno Mendes converteu o remate decisivo. O troféu acabou nas mãos dos parisienses que sucedem ao Real Madrid como vencedores da Supertaça Europeia.
A grande penalidade de Nuno Mendes que deu a vitória aos PSG 🤩#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #SupertaçaEuropeia #TottenhamHotspur pic.twitter.com/ewhZpQg1xc— sport tv (@sporttvportugal) August 13, 2025