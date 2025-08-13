O PSG conquistou esta quarta-feira pela primeira vez a Supertaça Europeia depois de vencer o Tottenham por 4-3 após grandes penalidades.

Os londrinos estiveram a vencer por 2-0, mas uma recuperação incrível dos parisienses culminou no triunfo da marca dos 11 metros com Gonçalo Ramos e Nuno Mendes decisivos.

Veja aqui o resumo no encontro: