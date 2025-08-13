Supertaça Europeia
Há 1h e 4min
VÍDEO: o resumo da vitória na Supertaça Europeia do PSG sobre o Tottenham
Gonçalo Ramos levou o jogo para grandes penalidades, Nuno Mendes marcou o penálti decisivo
GP
GP
O PSG conquistou esta quarta-feira pela primeira vez a Supertaça Europeia depois de vencer o Tottenham por 4-3 após grandes penalidades.
Os londrinos estiveram a vencer por 2-0, mas uma recuperação incrível dos parisienses culminou no triunfo da marca dos 11 metros com Gonçalo Ramos e Nuno Mendes decisivos.
Veja aqui o resumo no encontro:
