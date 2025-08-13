Declarações de Vitinha, jogador do PSG, na Flash Interview da Sport TV depois da vitória na Supertaça Europeia frente ao Tottenham por 4-3 após grandes penalidades:

[Análise do jogo]

«Foi ir ao que não tínhamos, nós sabíamos que ia ser muito difícil. Tínhamos uma semana de pré-época, não tivemos nenhum jogo até agora. Sabíamos que isso ia ter as suas dificuldades e assim foi. Não conseguimos impor o nosso jogo, pouco ritmo, pouca disponibilidade, o que acaba por ser normal. E o Tottenham em duas bolas paradas similares acaba por fazer dois golos. É difícil. Um na primeira parte e um logo a começar a segunda parte, animicamente deita-nos abaixo. Mas nós acreditámos até ao fim. Acreditámos mesmo, não no sentido da palavra vazia, mas nós acreditávamos mesmo que conseguíamos ir até ao fim, dar a reviravolta, porque já aconteceu. Não é a primeira vez que nós conseguimos fazer reviravoltas. Sabíamos que um golo colocava-nos completamente no jogo e que eles iam acabar por tremer, porque é assim mesmo. E felizmente conseguimos marcar um pouco tarde, o 2-1, mas mesmo assim ainda deu para fazer o 2-2 e levar o jogo para penáltis».

[Morte de Jorge Costa]

«À família, toda a força do mundo, não consigo imaginar o quão difícil deve ser, e a todos os portugueses, a família portista e mesmo a todos os portugueses, porque era um ícone não só portista, mas também nacional, de lamentar a sua morte e que se foi. Uma grande figura do nosso desporto, mas ficará certamente connosco para sempre».