O Real Madrid conquistou, esta quarta-feira, a sexta Supertaça Europeia, depois de bater a Atalanta por 2-0.

Em Varsóvia, o vencedor da Liga dos Campeões e da Liga Europa encontraram-se para disputar o primeiro troféu da temporada.

Numa primeira parte com um futebol muito tático e mais posse do Real Madrid, foram duas bolas no ferro que marcaram os primeiros 45 minutos.

O primeiro lance surgiu da parte da Atalanta que viu o golo negado pela barra, depois de um corte de Militão. Aos 45+1, a barra salvou os italianos, depois de um remate forte de Rodrygo.

CONFIRA O FILME DO JOGO

O jogo foi para intervalo e a história mudou! O Real Madrid que apareceu para os 45 minutos finais veio com uma maior vontade de levantar o troféu. Numa excelente jogada coletiva, Vinícius Junior encontrou Valverde solto na área, serviu o colega e o uruguaio só teve de encostar.

Mas os merengues não fecharam a torneira e lá apareceu Kylian Mbappé. Na estreia pelo Real Madrid, depois de tantos anos à espera, o avançado francês escreveu o nome na história e marcou na Supertaça Europeia. Com assistência de Bellingham, que fez um belo jogo, o número 9 rematou para o fundo das redes e fez o 2-0 aos 68 minutos.

O árbitro apitou para o final do encontro e o Real Madrid levanta pela sexta vez a Supertaça Europeia. Com esta conquista, os merengues ultrapassam o Milan e o Barcelona, que têm cinco. Carlo Ancelotti conquistou pela quinta vez este troféu.

Destaque também para Luka Modric, que se torna o jogador com mais troféus no Real Madrid (27).