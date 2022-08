O Real Madrid venceu o Eintracht Frankfurt na Supertaça Europeia e cumpriu a tradição. Não propriamente a de que o vencedor da Liga dos Campeões leva normalmente aO Real Madrid venceu o Eintracht Frankfurt na Supertaça Europeia e cumpriu a tradição. Não propriamente a de que o vencedor da Liga dos Campeões leva normalmente a melhor sobre o campeão da segunda prova de clubes da UEFA neste duelo (26 em 46 à entrada para o jogo desta quarta-feira, o que não é propriamente substancial), mas a de que quando chega às decisões não tem por hábito facilitar.

Pela quinta vez (quarta na carreira de Carlo Ancelotti), os merengues venceram a Supertaça Europeia e igualaram o registo dos recordistas Barcelona e Milan.

Na tendencialmente fria Helsínquia, o Eintracht Frankfurt começou por nivelar o jogo na primeira meia-hora. Os espanhóis tinham mais bola, mas os alemães revelavam mais sentido prático e aos 14 e aos 25 minutos estiveram perto de inaugurar o marcador.

Pelo meio, apenas uma ocasião dos «galáticos» de Espanha, quando Vinícius rematou para corte precioso de Tuta quase em cima da linha de golo.

A partir daí, o jogo foi quase sempre do campeão europeu, que chegou ao golo aos 38 minutos por intermédio de David Alaba segundos depois de Vinícius ter voltado a ameaçar o 1-0.

Ao intervalo, a vantagem, embora ajustada nos números, até podia ser maior, não tivesse Benzema desperdiçado outra grande oportunidade.

Lá atrás, a «parede» Militão revelava-se intransponível e, na frente, Karim e Vinícius funcionavam, depois de um arranque a frio, como nos bons velhos tempos. Foi assim no último quarto de hora dos primeiros 45 minutos e assim foi no regresso dos balneários.

Casemiro, que assistira Alaba para o 1-0, ficou a centímetros do segundo, mas a bola esbarrou com estrondo na barra. Chegaria pouco depois, aos 65 minutos pelo inevitável Benzema a passe, claro, do génio de Vinícius, a quem foi conferido, negligentemente, espaço.

A aspirações do Eintracht Frankfurt terminaram aí e o jogo seguiu o curso natural até ao apito final do árbitro.

O Real Madrid é campeão dos campeões da Europa.