O Real Madrid divulgou esta segunda-feira a lista de convocados para o jogo da Supertaça Europeia, que acontece esta quarta-feira, frente à Atalanta.

Entre as opções para Carlo Ancelotti estão Kylian Mbappé e Endrick, os dois reforços de verão para os merengues. Destaque também para a presença do campeão europeu de seleções, Dani Carvajal. Recordar que o jogo entre o vencedor da Liga dos Campeões (Real Madrid) e o vencedor da Liga Europa (Atalanta) tem início às 20h e decorre no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polónia.