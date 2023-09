Declarações da treinadora do Benfica, Filipa Patão, em conferência de imprensa após a conquista da Supertaça feminina, na final disputada ante o Sporting, em Aveiro:

«Nem sempre vamos ter jogos perfeitos, nem sempre vamos conseguir goleadas, nem sempre vamos ganhar no tempo regulamentar. O momento do penálti também é um momento do jogo. Temos de nos manter concentradas. Não há segredo, nem poção milagrosa. É acreditar no momento e perceber que temos de ser competentes também neste momento.»

«O Benfica atravessa um momento que se chama processo. Temos novas jogadoras e faz parte do trabalho. Sabemos que temos muitos processos por assimilar, jogadoras ainda a entrosar, a ganhar confiança.»

«Vamos continuar a ter um Benfica muito forte. Também atravessámos este período na época passada. Estamos muito contentes com o plantel que temos, consideramos que estamos mais fortes. As jogadoras precisam de trabalho. Temos de continuar a crescer e a ganhar. Queremos jogos competitivos, até porque esta equipa cresce nas dificuldades.»

«Só temos de agradecer a todos os adeptos que estiveram aqui presentes, especialmente, como é natural, aos benfiquistas. Quem veio, veio porque quer ver estas mulheres jogar.»

«Trabalhar sobre vitórias é sempre mais fácil. Elas sentem-se confiantes e estão motivadas para o que aí vem, nomeadamente para a estreia na Liga.»

«A Pauels competente nos penáltis? Não é só nos penáltis. Demonstrou durante o jogo que é muito competente, como todas as jogadoras que contratámos esta época.»