Na primeira grande decisão de um título nacional depois da inédita participação de Portugal num Mundial, Benfica e Sporting deram mais uma prova de força do futebol feminino no país a abrir 2023/24. Num dérbi com emoção, espetáculo e intensidade, mais de 120 minutos não bastaram para decidir. Por fim, três penáltis certeiros permitiram às encarnadas meter a terceira Supertaça no museu. Pelo segundo ano seguido, as leoas perdem a decisão da prova para o eterno rival.

De parte a parte, houve bravura, vontade de vencer, dois golos, outro de canto direto anulado, uma expulsão revertida, cãibras de parte a parte a demonstrarem o grande esforço para vencer a Supertaça e até um verdadeiro galo: que o diga Diana Silva, que ficou com uma marca evidente na testa depois de um duelo com Ucheibe.

Para a história do marcador fica a classe de Kika Nazareth no 1-0, a resposta de Norheim para o 1-1 e total contraste nos penáltis: o Sporting falhou um e Lena Pauels defendeu os dois seguintes e, ao Benfica, bastaram três remates certeiros.

Numa primeira parte equilibrada e com alguma alternância de domínio, o Sporting entrou a pressionar alto para incomodar o Benfica, que aos poucos foi encontrando espaços, chegando à área para deixar os primeiros avisos. Aos 14 minutos, Lúcia Alves rematou pouco por cima e, aos 21, Catarina Amado não chegou por centímetros ao cruzamento de Marie Alidou.

O Benfica foi-se exibindo, ora pelas boas e várias incursões de Lúcia Alves e Catarina Amado pelos corredores, ora pelo talento de Kika Nazareth, mas do outro lado o Sporting respondeu, à boleia da agressividade positiva de Maísa Correia ou Cláudia Neto e do talento de Brenda Pérez com a bola nos pés. Na melhor fase do Sporting antes do descanso, a espanhola obrigou Lena Pauels a uma defesa difícil aos 33 minutos e, logo após o canto que se seguiu, Ana Capeta viu um golaço bater no ferro e Cláudia Neto, na recarga, teve oposição de Pauels. Antes do intervalo, o Benfica voltou a ter um pouco mais de chegada, mas o 0-0 manteve-se.

A segunda parte começou com Diana Silva a testar Lena Pauels, antes de o Benfica assumir com mais afinco a procura o 1-0. Aos 50 minutos, Nycole Raysla fez um golaço de canto direto, houve festejos, mas o lance acabou anulado por ter sido descortinada uma falta de Carole Costa sobre a guarda-redes Hannah Seabert. O 1-0, porém, não demoraria, graças a um belo lance entre Catarina Amado e Kika Nazareth. A primeira roubou a bola pela direita, acabou com uma saída do Sporting, progrediu e colocou no meio para Kika, que tirou Bruna Lourenço do caminho e rematou colocado junto ao poste contrário para a festa encarnada.

As águias chegavam à vantagem num bom período na partida e Nycole até teve ocasião para o 2-0, mas não teve uma noite feliz e, depois do golo anulado, viu Seabert opor-se.

Já com Olivia Smith, Fátima Pinto e Maiara Niehues, o Sporting chegou ao empate aos 73 minutos. Maiara bateu um livre em zona frontal, a bola bateu na trave e encontrou Andreia Norheim, com a central norueguesa a marcar na estreia pelas leoas para arrastar decisões para prolongamento.

Isto porque o 1-1 não se alterou até ao apito final e, na verdade, muito graças a Lena Pauels, guarda-redes do Benfica que negou a reviravolta ao Sporting com um voo espetacular ao minuto 84 a remate de Cláudia Neto, pouco depois de Andreia Norton ter visto a árbitra Sílvia Domingos, com recurso ao VAR, reverter uma expulsão para cartão amarelo, por falta sobre Olivia Smith.

Num jogo de espetáculo, esforço e sacrifício de parte a parte, perante mais de 10 mil espetadores (10.136), nada mais se alterou no prolongamento no marcador, mas não foi por falta de vontade mútua. Só que, se antes do prolongamento houve Pauels, neste houve, sobretudo, Seabert. O Benfica tinha uma Falcón para o 2-1, mas a guardiã do Sporting teve o melhor e mais eficaz voo para a defesa a noite ao minuto 99.

Na decisão dos 11 metros, Norheim não teve a mesma pontaria e atirou ao lado e Pauels teve antídoto contra Fátimas, ao defender os penáltis de Dutra e Pinto. O Benfica não desperdiçou por Carole Costa, Marta Cintra e Laís Araújo e entra a ganhar na nova temporada.

Jogo realizado no Estádio Municipal de Aveiro.

Ao intervalo: 0-0

Árbitra: Sílvia Domingos.

BENFICA: Lena Pauels; Christy Ucheibe, Carole Costa, Laís Araújo; Catarina Amado, Anna Gasper, Andreia Faria (Andreia Norton, 64’), Lúcia Alves (Marta Cintra, 90+4’); Kika Nazareth, Nycole Raysla (Letícia Almeida, 91’), Marie Alidou (Andrea Falcón, 82’). Treinadora, Filipa Patão.

SPORTING: Hannah Seabert; Ana Borges, Bruna Lourenço, Andrea Norheim, Alícia Correia (Jacynta Gala, 90’); Brenda Pérez, Joana Martins (Maiara Niehues, 64’), Cláudia Neto (Fátima Dutra, 90’); Maísa Correia (Olivia Smith, 51’), Diana Silva (Andreia Bravo, 106’), Ana Capeta (Fátima Pinto, 64’). Treinadora, Mariana Cabral.

Disciplina – cartões amarelos: Ana Borges (17m), Joana Martins (45+1m), Andreia Faria (53m), Laís Araújo (54m), Maiara Niehues (76m), Andreia Norton (81m), Fátima Dutra (115m).

GOLOS: Kika Nazareth (55m), Andrea Norheim (73m).