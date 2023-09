FIGURA: Lena Pauels

A guarda-redes do Benfica foi determinante para a conquista da Supertaça, numa boa exibição que culminou com as defesas no desempate por penáltis, a Fátima Dutra e Fátima Pinto. A alemã de 25 anos já tinha sido importante na primeira parte ao responder bem a duas ocasiões claras do Sporting, negando o golo a Brenda Pérez e a Cláudia Neto. Sofreu o 1-1 na segunda parte, num lance em que tinha poucas hipóteses, mas evitou que as leoas possivelmente festejassem a reviravolta e a Supertaça, ao assinar uma das defesas da noite, a remate de Cláudia Neto ao minuto 84.

MOMENTO: Pauels a dobrar nos penáltis

Num desempate perfeito para o Benfica e para esquecer do Sporting, Lena Pauels foi protagonista, ao acelerar a decisão a favor das águias, com duas defesas para a sua esquerda, nos remates de Fátima Dutra e Fátima Pinto. Um, neste caso dois momentos determinantes, na decisão do primeiro título feminino da época 2023/24.

OUTROS DESTAQUES

Kika Nazareth: a qualidade técnica ficou patente não só, mas sobretudo no lance do 1-0, com grande inteligência e sentido de orientação para a baliza depois de receber o passe de Catarina Amado, para dar vantagem às encarnadas aos 55 minutos.

Brenda Pérez: a espanhola foi dos melhores elementos do Sporting, nomeadamente quando as leoas começaram a procurar mais presença e superioridade no meio-campo ofensivo, na primeira parte. Foi a primeira a ficar verdadeiramente perto do golo e mostrou qualidade de passe e visão de jogo.

Lúcia Alves: bem envolvida no ataque pela esquerda do Benfica, com várias incursões acertadas e decididas. Procurou o golo na primeira parte e esteve perto em duas ocasiões.

Andrea Norheim: a central norueguesa esteve ligada à decisão da Supertaça, ao apontar o 1-1 que fez o Sporting reentrar em absoluto na decisão do resultado. Fez uma boa exibição na retaguarda, com bom posicionamento e bons desarmes, mas teve a infelicidade e a falta de pontaria, por fim, no primeiro penálti das verde e brancas, que encaminhou a decisão a favor do Benfica.

Catarina Amado: se Lúcia Alves esteve bem pela esquerda, Catarina Amado protagonizou uma belíssima exibição no corredor direito do Benfica. Fez a assistência para o 1-0 de Kika Nazareth num belo lance depois de anular a saída do Sporting, ficou perto do golo na primeira parte e não teve receio de arriscar e progredir até à área contrária. Acabou o jogo em esforço, mas de forma notável.

Maiara Niehues: a brasileira entrou na segunda parte e contribuiu para a melhoria do jogo do Sporting, estando ligada ao 1-1 com o livre direto que daria origem ao golo de Norheim.

Hannah Seabert: de um lado Pauels, do outro lado a norte-americana do Sporting. A noite teve duas guarda-redes em grande e se é verdade que Seabert não se evidenciou tanto como a alemã nos penáltis, verdade é também que deixou notas positivas e fez a defesa da noite quando, no prolongamento, negou o 2-1 a Andrea Falcón.

Laís Araújo: boa exibição pelo centro-esquerda da defesa do Benfica, coroada com o pontapé que encerrou as contas da Supertaça no desempate.