A consagração da equipa feminina do Benfica no Estádio Municipal de Aveiro, pela conquista da Supertaça feminina, teve direito a guarda de honra do Sporting.

A equipa leonina aplaudiu as vencedoras da prova que abriu a época 2023/24, antes de as encarnadas receberam as medalhas e o troféu no relvado.

Kika Nazareth deu vantagem ao Benfica aos 55 minutos, Andrea Norheim empatou aos 73 minutos e a decisão deu-se apenas no desempate por grandes penalidades, com vitória da equipa treinada por Filipa Patão, por 3-0.