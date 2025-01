Há mais um troféu no museu do Paris Saint Germain [PSG] e na memória de quatro portugueses.

No Qatar, o clube parisiense foi mais forte que o Mónaco e venceu por 1-0, com o golo a ser marcado já nos descontos por Ousmane Dembelé.

Com Vitinha, Nuno Mendes e João Neves titulares, no primeiro tempo, o PSG esteve quase sempre por cima no entanto quer o guarda-redes Köhn, quer a trave impediram o golo da equipa da capital francesa.

O Mónaco entrou melhor na segunda metade do encontro e criou várias oportunidades, mas os ferros da baliza voltaram a intervir no resultado mantendo o jogo a zeros.

No entanto, quando tudo já apontava para o desempate por grandes penalidades e com Gonçalo Ramos em campo, eis que Ousmane Dembelé, na sequência de um contra-ataque mortífero e a passe de Fabian Ruiz, atirou para o fundo das redes monegascas.

Veja o único golo da partida:

Assim, o quarteto luso vence mais um troféu por terras francesas. O PSG conquista a Supertaça francesa.