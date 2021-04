O Defensa y Justicia venceu na quarta-feira a Supertaça sul-americana, a Recopa, ao Palmeiras, de Abel Ferreira, e uma imagem do treinador campeão tornou-se viral.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) divulgou as fotografias oficiais de alguns jogadores e do treinador Sebastián Beccacece com a taça.

Na foto, o Beccacece surge a beijar aquele que foi o seu primeiro troféu como treinador e gerou de imediato burburinho nas redes sociais e o técnico ganhou uma nova alcunha: «Beccasexy». Veja abaixo a imagem de que se fala: