Gabriel está lesionado e só deve voltar a competir com o Benfica em 2021.

O médio não estava incluído no último boletim clínico e integrou a convocatória, mas terá sofrido uma lesão no treino matinal deste domingo, dia do jogo com o Gil Vicente.

Gabriel acabou por ficar na bancada, em Barcelos, e tudo indica que só voltará em 2021. Falhará, assim, a Supertaça com o FC Porto, agendada para esta quarta-feira, e não deve recuperar a tempo do jogo com o Portimonense, da 10.ª jornada da Liga, agendado para 29 de dezembro.

O primeiro jogo de 2021 será com o Santa Clara (fora), e para já está marcado para 3 de janeiro, mas o calendário ainda não foi acertado.

Gabriel soma 15 jogos esta época, 11 dos quais como titular, e já marcou um golo.