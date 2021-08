A jogadora do Sporting Brenda Pérez garantiu esta quarta-feira não ter qualquer receio de enfrentar o Benfica na Supertaça, marcada para sábado às 17:30, no Estádio do Restelo.

«Sim, explicaram-me muto bem essa rivalidade e não tenho medo nenhum. Pelo contrário, devemos ter sempre respeito por todos os rivais, mas nunca medo, porque temos de olhar para nós próprias, que trabalhamos para competir e ter ambição, que temos muita», assegurou a jogadora, em conferência de imprensa de antevisão à partida contra as campeãs nacionais.

«É um desafio e acho que nos preparámos muito bem para estar no máximo nível possível. Estou convencida que vamos conseguir, porque esta é uma equipa muito jovem, mas também muito competitiva e temos vontade de devolver o clube ao lugar que merece», reforçou.

A médio chegou esta época ao clube verde e branco, e poderá estrear-se de leão ao peito já este sábado.

«O projeto que me apresentaram pareceu-me muito bom e ambicioso. E eu sou muito ambiciosa e competitiva, então não duvidei nem por um segundo quando o Sporting me contactou. Transmitiram-me boas vibrações que se confirmaram, depois, nos treinos. Estou muito contente por estar aqui», completou a jogadora de 28 anos.